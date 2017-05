Governo prolonga até 31 de maio candidaturas a apoios a produções agrícolas

A Secretaria Regional da Agricultura e Florestas decidiu, à semelhança de 2016, prolongar até 31 de maio o prazo de candidatura aos prémios às produções, no âmbito do POSEI e Prorural+.



Uma nota do executivo açoriano adianta que esta prorrogação se deve ao facto de, à semelhança do ano passado, se registarem até ao momento quase 6600 candidaturas, a uma semana de terminar o prazo inicialmente definido, enquanto que em 2016 registaram-se no total 7880 candidaturas.

A Comissão Europeia decidiu prolongar por um mês, e até 15 de junho, o prazo para os agricultores se candidatarem às ajudas diretas da União Europeia no âmbito da Política Agrícola Comum (PAC).