Governo ouve partidos e parceiros sociais sobre Orçamento sexta-feira

O presidente do Governo dos Açores, o socialista Vasco Cordeiro, recebe na sexta-feira os partidos políticos e os parceiros sociais no âmbito da preparação das propostas de Plano e Orçamento para este ano, anunciou o executivo regional.



De acordo com uma nota de imprensa, após as audições, que vão decorrer ao longo do dia, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, “o Governo dos Açores reunirá em Conselho para a aprovação das antepropostas das Orientações de Médio Prazo 2017-2020 e de Plano Regional para 2017, que serão depois entregues e analisadas no Conselho Regional de Concertação Estratégica”.

“Em fevereiro, as propostas, depois de aprovadas em Conselho do Governo, serão entregues na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores para debate e votação em plenário”, acrescenta a mesma nota.

As reuniões com as centrais sindicais CGTP e UGT, Federação das Pescas dos Açores, Federação Agrícola dos Açores, Câmara de Comércio e Indústria da região e os seis partidos com assento na Assembleia Legislativa – PS, PSD, CDS-PP, BE, PCP e PPM - decorrem no Palácio de Santana, sede da presidência do Governo Regional.

O parlamento açoriano aprovou em novembro de 2015 o Orçamento dos Açores para 2016, no valor de 1.577,9 milhões de euros.

O documento teve os votos favoráveis da maioria PS e os votos contra de toda a oposição, PSD, CDS-PP, BE, PCP e PPM.