Governo nomeia nova Diretora Clínica do Hospital da Ilha Terceira

O Governo dos Açores nomeou Maria Ornelas Bruges Armas para o cargo de Diretora Clínica do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, revela nota do executivo regional.



Maria Ornelas Bruges Armas, atualmente adjunta da Direção Clínica daquela unidade hospitalar, é licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Ciências Médicas de Lisboa, desempenhando o cargo de Diretora do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital da Ilha Terceira desde 1999.

Além da nomeação da Diretora Clínica, com efeitos a 1 de janeiro, o Executivo mantém em funções no Conselho de Administração Casimiro Jorge Santos Ribeiro, como enfermeiro diretor, e Marco André Forjaz Rendeiro, como vogal, ambos a desempenhar funções desde abril de 2016.

O Presidente do Governo dos Açores indicou, a 19 de dezembro, o nome de Olga Maria Martins de Freitas para a Presidência do Conselho de Administração do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.

Olga Freitas, ouvida na Comissão dos Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa a 27 de dezembro, recebeu parecer favorável à sua nomeação.