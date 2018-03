Governo nega 'teimas' e agenda reunião com sindicatos de enfermeiros

Não houve qualquer "teima" ou falta de abertura por parte do Governo Regional para se reunir com o coordenador regional do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, Francisco Branco, (SEP), afirma o secretário Regional da Saúde, adiantando que a tutela cuidou esta quarta-feira de agendar uma reunião com todas as delegações sindicais que representam a classe nos Açores, no dia 11 de abril.