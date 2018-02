"Governo lança plano contra mendicidade" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que o governo pretende, até ao final deste mês, dar por concluído o plano de intervenção - feito em conjunto com instituições - para minimizar o crescente número de indivíduos que praticam mendicidade na baixa de Ponta Delgada.

"Animação e alegria no corso de Carnaval" é o título da manchete fotográfica. "Secundária da Ribeira Grande com obras mas sem ampliação", "Vítor Fraga indicado para presidir à SDEA", "Temperaturas vão descer na quadra carnavalesca", "Residentes passam a ter acesso gratuito à Caldeira Velha" e "Três detidos por fogo florestal em Vila Franca" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.