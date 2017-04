Governo integra Conselho de Acompanhamento de Revisão da PAC

A Secretaria Regional da Agricultura e Florestas vai representar o Governo dos Açores no Conselho de Acompanhamento de Revisão da Política Agrícola Comum (PAC), presidido pelo ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.



Citado numa nota de imprensa o secretário regional da Agricultura e Florestas, João Ponte, referiu que a integração do governo açoriano no Conselho de Acompanhamento "é muito importante para a afirmação da agricultura no desenvolvimento económico e social dos Açores", já que o arquipélago terá oportunidade de "evidenciar o reconhecimento das suas especificidades como região ultraperiférica".

O Conselho de Acompanhamento visa identificar os principais desafios e contribuir para a formulação das opções nacionais em relação ao futuro da PAC pós-2020