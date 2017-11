Governo inicia segunda-feira visitas estatutárias às Flores e ao Corvo

De acordo com nota do executivo regioma, nestas visitas estatutárias, tal como ocorre desde o início da anterior legislatura, o Governo dos Açores estará disponível para receber os florentinos e os corvinos que pretendam colocar as suas questões diretamente aos membros do Executivo Regional, numa iniciativa que se insere na política de proximidade com os açorianos.

Na segunda-feira, ao final da manhã, logo depois de chegar às Flores, o Presidente do Governo visita as obras de requalificação do Porto das Poças, que incluem a construção de um novo molhe de proteção, e, ao princípio da tarde, visita as obras em curso de beneficiação do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Santa Cruz.

Este primeiro dia termina com a reunião do Governo Regional com o Conselho de Ilha das Flores, a que se segue a reunião do Conselho do Governo.

No segundo dia da visita às Flores, o Presidente do Governo visita a Creche e Jardim de Infância do Centro de Bem-Estar Social da Paróquia de Santa Cruz das Flores, presidindo ao princípio da tarde à inauguração das obras de beneficiação e pavimentação do Caminho Rural da Fonte do Frade – Caldeira da Lomba, que abrange uma área superior a 180 hectares de pastagens no concelho das Lajes das Flores.

Ainda na tarde deste dia, Vasco Cordeiro preside à apresentação do Sistema de Monitorização da Instabilidade Geomorfológica da Fajazinha, visitando depois intervenções de requalificação da rede hidrográfica desta freguesia do concelho das Lajes.

Na quinta-feira de manhã, logo após a chegada ao Corvo por via marítima, Vasco Cordeiro visita as obras de prolongamento do molhe-cais e de alargamento da plataforma do Porto da Casa, num investimento superior a nove milhões de euros, e, mais tarde, as obras de ampliação da Unidade de Saúde de Ilha.

Durante a tarde, o Presidente do Governo preside à cerimónia de assinatura do contrato ARAAL com a Câmara Municipal do Corvo para a recuperação de 16 habitações na zona histórica da vila e à apresentação do projeto da Central Fotovoltaica do Corvo.

O programa deste dia inclui ainda a reunião do Governo Regional com o Conselho de Ilha e termina com a reunião do Conselho do Governo.

Os programas das visitas estatutárias às Flores e ao Corvo incluem ainda, como habitualmente, visitas dos membros do Governo a investimentos em curso e reuniões com diversas entidades das duas ilhas.

A atribuição de apoios para a recuperação de mais de uma dezena de habitações degradadas nos concelhos de Santa Cruz e das Lajes das Flores, a inauguração do Aterro de Resíduos de Construção e Demolição, no Corvo, assim como a assinatura de contrato para a empreitada de reabilitação do Porto Novo, também na mais pequena ilha dos Açores, são algumas das iniciativas que integram os programas das duas visitas.