Governo espera concluir até final do ano renovação informática dos centros de saúde

O Ministério da Saúde espera concluir, até final do ano, a renovação do equipamento informático dos cuidados primários, com entrega de novos computadores em agrupamentos de centros de saúde de todo o país.



Em comunicado, o gabinete do Ministério liderado por Adalberto Campos Fernandes disse que adquiriu mais de 12 mil computadores de secretária no âmbito do objetivo da modernização informática dos cuidados de saúde primários e, que desde final de 2016, têm sido distribuídos e instalados em agrupamentos de centros de saúde, tendo por base "critérios de antiguidade e necessidades mais prementes". "Os primeiros novos equipamentos informáticos foram entregues à ARS Centro. As distribuições mais recentes, feitas à ARS Algarve com 300 computadores, e à ARS Norte que recebeu 2.100 equipamentos em setembro, revelam que o processo está em curso, prevendo-se a sua conclusão até ao final deste ano", lê-se no comunicado divulgado. O Ministério da Saúde diz que esta renovação do parque informático dos cuidados de saúde primários visa cumprir uma promessa de Governo de transformação digital na saúde, tendo o equipamentos sido adquirido ao abrigo do Código de Contratos Públicos.