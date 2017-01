Governo enaltece trabalho das autarquias na execução de investimento público

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, enalteceu hoje o trabalho das autarquias na execução de investimento público, sublinhando que o Governo "fez bem" em dar prioridade a esta área.



"Andámos mais depressa para podermos ter o investimento público das autarquias no terreno e os muitos investimentos, centenas de investimentos, que já estão a acontecer por todo o país são a melhor razão para acreditarmos que fizemos bem em dar prioridade ao investimento das autarquias", disse.

O governante falava em Cabeço de Vide, no concelho de Fronteira, distrito de Portalegre, no decorrer da cerimónia de inauguração das obras de reabilitação da escola básica da povoação, que contou com um investimento de 160 mil euros, financiado em cerca de 96 mil euros por fundos comunitários.

Os fundos comunitários, segundo o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, são uma "expressão de solidariedade europeia", mas também a "expressão da vontade" do Governo no sentido que "haja mais" investimento no país.

"Os fundos comunitários que venham a ser aprovados no futuro são também a expressão da solidariedade europeia com um país como o nosso, mas são também a expressão da vontade do Governo que haja mais investimento no país", sublinhou.

Na sua intervenção, Pedro Marques recordou ainda que o Governo tem uma "estratégia de desenvolvimento para o país", que passa pela "igualdade de oportunidades" entre aqueles que vivem nos grandes centros urbanos e nas aldeias do interior.

Hoje à tarde, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas preside à cerimónia de assinatura do contrato de adjudicação da empreitada de beneficiação da Estrada Nacional (EN) 17, nos concelhos de Tábua e Oliveira do Hospital.

A empreitada, no valor de dois milhões de euros, tem como objetivo a reabilitação do piso e outras obras de beneficiação, entre os quilómetros 65 (Nó de Tábua do IC6) e 82 (IC7) da EN 17.