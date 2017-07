Governo e Bombeiros assinam protocolo para resgate de visitantes da Montanha do Pico

De acordo o presidente do Governo Regional, citado em nota do executivo regional, esta parceria vai permitir oferecer a “quem visita a ilha do Pico um produto, simultaneamente, atrativo, seguro e sustentável, perfeitamente em linha com as ideias mestras da estratégia definida para o setor do turismo”.



Ao abrigo deste protocolo, os Bombeiros da Madalena asseguram uma equipa de resgate capacitada para ações de busca e socorro na Reserva Natural da Montanha do Pico, bem como para a gestão do sistema de rastreio de visitantes.



Segundo Vasco Cordeiro, uma das razões para esta parceria tem a ver com o aumento do número de subidas à montanha, que praticamente duplicou entre 2012 e 2016, passando de cerca de seis mil para cerca de 12 mil.



Outra das razões que justificam esta parceria está relacionada com a qualificação do turismo dos Açores por via da sinalização clara daquele que é um dos seus elementos, por excelência - a segurança, destacou Vasco Cordeiro.