Governo e autarquias promovem "Rua da Europa" na Região

O Gabinete do Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas está a promover a "Rua da Europa", uma iniciativa que contou com a adesão de 18 municípios, possibilitando que decorra nas nove ilhas do arquipélago.



Esta iniciativa, que integra as comemorações do Dia da Europa nos Açores, decorre até terça-feira, 9 de maio, e consiste em colocar numa rua, à escolha das autarquias, as 28 bandeiras dos Estados Membros e a da União Europeia, revela nota do executivo regional.

Com a “Rua da Europa” pretende-se despertar a curiosidade dos cidadãos para a efeméride que se assinala a 9 de maio, envolvendo as autarquias na comemoração do Dia da Europa.

O Dia da Europa é um dos símbolos da União Europeia e constitui uma oportunidade para o desenvolvimento de atividades que aproximem a Europa dos cidadãos.

A 9 de maio de 1950, Robert Schuman, então ministro francês dos Negócios Estrangeiros, apresentou a Declaração Schuman, uma proposta com as bases fundadoras do que é hoje a União Europeia e que se baseou numa ideia originalmente lançada por Jean Monnet, que trazia consigo valores de paz, solidariedade, desenvolvimento económico e social, equilíbrio ambiental e regional, incluindo a criação de uma instituição europeia supranacional para gerir as matérias-primas que constituíam a base do poderio militar na altura, nomeadamente o carvão e o aço.

As atividades que integram o programa comemorativo do Dia da Europa nos Açores e o programa “Cidadania Europeia – Europa para os Açorianos” desenvolvem-se numa ótica de educação permanente, visando abranger uma população alargada, com o objetivo de ampliar o conhecimento dos Açorianos sobre os valores que estão na base da criação da União Europeia, a sua história, processos de decisão, diversidade cultural, pontos fortes e fragilidades da UE, dando especial destaque à cidadania europeia.

No âmbito das comemorações do Dia da Europa na Região estão a ser transmitidos na RTP/Açores, após o Telejornal, os seis vídeos finalistas de um concurso multimédia direcionado para alunos do ensino secundário e escolas profissionais, sendo transmitido no dia 9 de maio o vídeo vencedor.

Para além destas ações, o Governo dos Açores vai desenvolver um programa de atividades em Ponta Delgada, a 8 de maio, na Academia das Artes, envolvendo várias instituições de educação formal e não formal.

No dia seguinte, no Corvo, em parceria com a Câmara Municipal e com a colaboração da Escola Básica e Secundária Mouzinho da Silveira, realizam-se uma série de iniciativas, culminando com a inauguração da primeira obra de arte pública na mais pequena ilha dos Açores, da autoria do artista plástico Daniel Eime.