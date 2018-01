Governo e AMRAA em diligências para combater praga de roedores

Uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS) recorda que João Ponte tem defendido que é necessário "intensificar" a colaboração que tem existido no âmbito do controlo e combate a esta praga e que é "importante estabelecer pontes com os municípios para que se faça um combate mais eficaz”.

Na mesma nota, o executivo regional torna também clara a convicção que "para se conseguir um controlo efetivo e duradouro desta praga é necessária uma abordagem integrada, envolvendo as entidades oficiais, as empresas e os particulares numa estratégia responsável e cooperante".

"A utilização isolada de medidas ofensivas ou de eliminação, como a aplicação de rodenticidas, sem a implementação conjunta de medidas que tornem o ambiente menos favorável para os roedores, impossibilita a obtenção de resultados adequados", nota ainda o Governo Regional.



Na reunião de 12 de janeiro, João Ponte e Cristina Calisto vão também analisar outros assuntos, nomeadamente a questão dos caminhos agrícolas e a implementação do Decreto Legislativo Regional relativo aos centros de recolha oficial de animais.