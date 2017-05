Governo dos Açores visita ilhas do grupo ocidental

O Governo dos Açores visita de terça a sexta-feira as ilhas das Flores e Corvo, no âmbito do que estipula o Estatuto Político-Administrativo da região.



O primeiro ato oficial de chefe do executivo, Vasco Cordeiro, no âmbito desta visita estatutária contempla a cerimónia de assinatura do contrato da empreitada de beneficiação do Centro de Saúde de Santa Cruz das Flores, estando prevista ao final do dia uma reunião do Governo Regional com o Conselho de Ilha e outra do Conselho do Governo.

As visitas estatutárias são uma imposição do Estatuto Político-Administrativo dos Açores. Este determina que o executivo regional deve visitar cada uma das ilhas do arquipélago pelo menos uma vez por ano e que o Conselho do Governo se reúna na ilha visitada.

Na quarta-feira, Vasco Cordeiro visita a obra de requalificação do Porto das Poças, em Santa Cruz das Flores, e desloca-se às obras de beneficiação do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Santa Cruz das Flores.

O secretário regional dos Transportes e Obras Públicas estará presente na assinatura do auto de consignação da empreitada de intervenção nos Circuitos Logísticos Terrestres das Flores.

Ainda na quarta-feira, o secretário regional dos Transportes e Obras Públicas e a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo estão presentes na inauguração dos miradouros da Fajãzinha e da Rocha dos Bordões, concelho das Lajes.

Ao final do dia de quarta-feira, o presidente do Governo dos Açores preside à assinatura do protocolo entre a Cruz Vermelha Portuguesa e a secretaria regional da Solidariedade Social para a operacionalização de um serviço de teleassistência, nos paços do concelho de Santa Cruz das Flores, bem como à inauguração da nova exposição do Centro de Interpretação Ambiental do Boqueirão, em Santa Cruz.

Na quinta-feira, já na ilha do Corvo, Vasco Cordeiro preside à apresentação do projeto e à assinatura de um contrato entre a vice-presidência do Governo, a secretaria regional do Mar, Ciência e Tecnologia e a Câmara Municipal do Corvo para a requalificação do Porto Novo.

O presidente do Governo visita ainda a obra de prolongamento do molhe-cais e de alargamento da plataforma do Porto da Casa, a obra do novo edifício do Museu do Tempo, do Ecomuseu do Corvo e preside à inauguração do aterro de resíduos de construção e demolição, deslocando-se à selagem do aterro sanitário.

Ao final de quinta-feira, terá lugar uma reunião do Governo Regional com o Conselho de Ilha e reunião do Conselho do Governo, enquanto na sexta-feira, último dia da visita, o chefe do executivo preside à inauguração da empreitada de intervenção nos Circuitos Logísticos Terrestres do Corvo, nos troços da Estrada Leste.