Governo dos Açores visita Flores e Corvo entre segunda e quinta-feira

O Governo dos Açores começa na segunda-feira a visita estatutária ao grupo ocidental do arquipélago, com início na ilha das Flores e terminando na quinta-feira no Corvo, cumprindo, desta forma, a imposição do Estatuto Político-Administrativo da região.

O estatuto determina que o executivo regional visite cada uma das ilhas do arquipélago pelo menos uma vez por ano e que o Conselho do Governo se reúna na ilha visitada.

Nestas visitas estatutárias, os membros do executivo açoriano têm programadas visitas a obras, empresas e instituições, e reuniões com variadas entidades, assim como os habituais encontros com o Conselho de Ilha e com a população.

Os conselhos de ilha são um organismo consultivo e nele fazem parte autarcas e representantes dos sindicatos e associações empresariais, além de outras entidades ligadas ao ambiente, às pescas ou à agricultura.

A chegada dos membros do Governo Regional ao aeródromo das Flores está prevista para as 12:00 locais (mais uma hora em Lisboa) e, 30 minutos depois, o presidente do executivo açoriano, Vasco Cordeiro, visita a obra de requalificação do porto das Poças e ao início da tarde os trabalhos de beneficiação do quartel dos Bombeiros Voluntários de Santa Cruz das Flores.

Às 19:00, Vasco Cordeiro preside à reunião entre o executivo e o Conselho de Ilha, na escola básica e secundária das Flores, e, mais tarde, à reunião do Conselho do Governo.

Na terça-feira de manhã, o chefe do executivo regional visita a creche e jardim-de-infância do Centro de Bem-Estar Social da Paróquia de Santa Cruz das Flores.

À tarde, após inaugurar as obras de beneficiação do caminho rural da Fonte do Frade, que abrange cerca de 180 hectares de pastagens no concelho das Lajes das Flores, Vasco Cordeiro vai estar na apresentação do sistema de monitorização da instabilidade geomorfológica da Fajãzinha.

Depois dos membros do Governo dos Açores receberem a população da ilha na escola básica e secundária, é apresentado o comunicado do Conselho do Governo com que termina a deslocação às Flores, ilha com dois concelhos, Lajes e Santa Cruz, e cerca de 3.700 habitantes.

Na quarta-feira começa a visita estatutária ao Corvo, a mais pequena e a menos populosa ilha dos Açores, com cerca de 450 habitantes, onde a comitiva governamental chega pelas 10:00.

Logo depois, Vasco Cordeiro vai visitar as obras em curso no porto da Casa, um investimento de nove milhões de euros, seguindo-se as da unidade de saúde da ilha.

Na tarde deste dia, o chefe do Governo Regional preside à assinatura de um contrato com a Câmara do Corvo para apoiar a recuperação de 16 habitações e à apresentação do projeto da central fotovoltaica da ilha.

Já na escola básica e secundária Mouzinho da Silveira, o Governo Regional recebe a população da ilha às 17:00, reúne com o Conselho de Ilha às 18:30 e, uma hora depois, reúne-se em Conselho do Governo.

A visita estatutária ao Corvo termina na quinta-feira às 07:30, com a leitura do comunicado do Conselho do Governo.