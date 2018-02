Governo dos Açores vai avaliar centros de atividades de tempos livres

O Governo Regional vai promover, em 2018, uma avaliação dos centros de atividades de tempos livres (ATL) do arquipélago, para melhorar a qualidade dos serviços prestados, anunciou esta quarta-feira o presidente do executivo açoriano.

“No segundo semestre deste ano, o Governo vai avançar com uma avaliação dos serviços que são prestados ao nível dos centros de atividades de tempos livres, de forma a podermos também aí, e a par deste esforço de infraestruturas, trabalhar nas condições, na matéria, na substância deste serviço e destas valências, dirigidas às crianças e jovens”, adiantou.

Vasco Cordeiro falava na cerimónia de inauguração do edifício do centro comunitário e centro de ATL da Confederação Operária Terceirense, em Angra do Heroísmo, sujeito a obras de requalificação orçadas em cerca de um milhão de euros.

Segundo o presidente do executivo açoriano, existem atualmente “mais de dez mil crianças e jovens” a frequentar centros deste género.

“No fundo são cerca de 300 valências em toda a nossa região, com uma expressão de investimento no futuro, à volta de 30 milhões de euros anuais”, frisou.

Vasco Cordeiro realçou que estão a decorrer investimentos em infraestruturas destinadas a crianças e jovens, na ordem dos 14 milhões de euros, nas ilhas Corvo, Faial e São Miguel, mas salientou que a qualidade destes serviços não se mede apenas pelos edifícios.

“O objetivo desta avaliação é muito simples: reforçar aquilo que for necessário reforçar, corrigir aquilo que for necessário corrigir, com o objetivo último de melhorar o serviço às crianças e aos jovens, o mesmo é dizer criar condições para vencermos esta aposta no futuro da nossa região”, salientou.

A comemorar 100 anos, a Confederação Operária Terceirense reabriu hoje um edifício recuperado no centro histórico de Angra do Heroísmo, que acolherá cerca de meia centena de crianças, entre os 6 e os 12 anos, no centro de atividades de tempos livres.