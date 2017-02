Governo dos Açores reforça investimento na reabilitação das estradas regionais

Governo dos Açores vai reforçar este ano as verbas destinadas à reabilitação das estradas regionais em várias ilhas, anunciou hoje o secretário dos Transportes e Obras Públicas, Vítor Fraga.



O governante, que falava aos jornalistas após ser ouvido na Comissão de Economia da Assembleia Legislativa dos Açores, reunida na Horta, ilha do Faial, no âmbito das audições aos membros do Governo Regional, sobre as propostas de Plano e Orçamento para 2017, garantiu que esta à uma aposta do executivo socialista.

"Gostaria de destacar o investimento ao nível da qualificação das vias terrestres, no valor de 14 milhões de euros, onde iremos concluir todos os procedimentos que temos em curso", destacou o titular da pasta dos Transportes.

Vítor Fraga explicou que as verbas reservadas no Plano e Orçamento para 2017 para a sua secretaria ascendem a 156 milhões de euros, valor que revela "continuidade" e "estabilidade" em matéria de investimento público.

"Por outro lado, ao nível das infraestruturas marítimas e aeroportuárias, temos previsto um investimento para este ano de 38,5 milhões de euros, onde se acentua os ganhos ao nível da operacionalidade, da eficiência e da segurança das nossas infraestruturas", referiu o governante.

O secretário regional dos Transportes disse ainda esperar que a região possa lançar, ainda no decorrer deste ano, o concurso para a aquisição do primeiro de dois navios para assegurar o transporte marítimo de passageiros e viaturas inter-ilhas no arquipélago.

Já o secretário da Agricultura e Florestas, João Ponte, considerou o investimento previsto na rede regional de abate como significativo.

"O plano permite dar um salto qualitativo muito grande na rede regional de abate, com uma dotação de cerca de 14 milhões de euros, investimentos em novos matadouros e na reconversão de outros, o que vem dar resposta àquilo que tem sido a evolução no setor", realçou João Ponte, após a audição na Comissão de Economia.

O governante adiantou que nos últimos dois anos a região registou um aumento de quase 30% no número de abates de animais nos matadouros da região, a maior parte destinada ao mercado da exportação, que tem registado um significativo crescimento.

A proposta de Orçamento dos Açores para 2017, de 1.214 milhões de euros, mantém as receitas e o investimento público do ano passado, reforçando as transferências para a área da Saúde, revelou a semana passada o vice-presidente do Governo Regional, Sérgio Ávila.

Segundo Sérgio Ávila, em comparação com 2011, as transferências para o Serviço Regional de Saúde previstas para 2017 representam mais 87 milhões de euros, totalizando 300 milhões de euros.

“O investimento totaliza, para 2017, 774 milhões de euros, dos quais 517 milhões de euros correspondem a investimento direto da região”, anunciou o vice-presidente aos jornalistas, após entregar à presidente do parlamento açoriano, Ana Luís, as propostas de Orçamento e do Plano de Investimentos para 2017, e das orientações a médio prazo para 2017-2020.