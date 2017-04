Governo dos Açores quer tornar o arquipélago energeticamente sustentável

O Governo Regional dos Açores quer fomentar o recurso a soluções inovadoras para tornar todo o arquipélago energeticamente mais eficiente, destacando o projeto implementado na mais pequena ilha, o Corvo.



"O Governo Regional está empenhado em estudar a possibilidade de replicar o âmbito deste projeto em outras ilhas, do ponto de vista técnico, económico e ambiental, no sentido de aumentar de forma inovadora a autossuficiência energética do arquipélago", afirmou a diretora regional da Energia, Andreia Carreiro, numa conferência internacional na Lagoa.

Com o projeto 'Corvo Sustentável' foram substituídos cerca de uma centena e meia de equipamentos em habitações e edifícios de serviços no Corvo por sistemas solares térmicos e bombas de calor para produção de águas quentes sanitárias, o que permitiu nesta ilha uma diminuição da dependência externa relativamente aos combustíveis fósseis, uma redução das emissões de dióxido de carbono e um aumento da autossuficiência energética.