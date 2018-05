Governo dos Açores quer mostrar especificidades da região ao comissário da Agricultura

O secretário regional da Agricultura e Florestas dos Açores considerou hoje que a visita do Comissário Europeu da Agricultura, Phill Hogan, ao arquipélago será uma oportunidade para mostrar as especificidades da região.

“A vinda do comissário aos Açores é uma boa oportunidade para mostramos a boa aplicação dos fundos e o salto qualitativo dado no setor, mas, sobretudo, evidenciar que somos uma Região Ultraperiférica, que temos um conjunto de sobrecustos em todas as produções e que isso tem de ser compensado”, adiantou João Ponte, citado numa nota do Gabinete de Apoio à Comunicação Social do Governo Regional.

O governante falava à margem de uma visita a vários caminhos agrícolas e rurais na zona central da ilha de São Miguel, para avaliar necessidades de manutenção e de novos investimentos.

O Comissário Europeu da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Phill Hogan, tem agendada uma visita aos Açores nos dias 27 e 28 de junho.

O Governo Regional dos Açores defende um reforço de fundos na área da agricultura no próximo Quadro Comunitário de Apoio, alegando que é necessário ainda modernizar o setor e dar melhores condições aos agricultores para que possam reduzir custos de produção e aumentar rendimentos.

“Aquilo que queremos fazer até ao fim desta legislatura, que também coincide com o fim do atual quadro comunitário, é esgotar todas as verbas que temos destinadas para este fim, para que o setor agrícola continue a dar um salto qualitativo”, salientou João Ponte, acrescentando que, desde 2014, já foram investidos 30 milhões de euros.

Segundo o secretário regional da Agricultura, foi feito um investimento “muito significativo” na eletrificação e no abastecimento de água às explorações na ilha de São Miguel, mas continua a ser necessário investir nas infraestruturas.