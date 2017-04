Governo dos Açores propõe recondução de Duarte Ponte na presidência da EDA

O Presidente do Governo, Vasco Cordeiro, comunicou à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a intenção de reconduzir Duarte Ponte na presidência do Conselho de Administração da Eletricidade dos Açores - EDA, S.A.



Esta comunicação à Assembleia enquadra-se no âmbito da legislação que prevê a audição prévia pelos deputados regionais dos nomes escolhidos pelo Executivo para a presidência de empresas públicas.



De acordo com nota publicada no Gacs, a eleição do Presidente do Conselho de Administração da EDA, S.A. decorrerá, posteriormente, em Assembleia Geral da empresa.

Duarte Ponte é licenciado em Engenharia Química pela Universidade do Porto, doutorado em Tecnologia Alimentar pela Universidade Wageningen, na Holanda, e professor associado da Universidade dos Açores desde 1990.

Exerceu os cargos de Diretor do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade dos Açores, entre 1989 e 1993, e de Pró-Reitor da Universidade dos Açores para as áreas da Ciência e do Planeamento, entre 1991 e 1996.



Entre 1996 e 2008, assumiu funções de Secretário Regional da Economia no Governo dos Açores e é, desde 2011, Presidente do Conselho de Administração da Eletricidade dos Açores e da EDA Renováveis.