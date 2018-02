Governo dos Açores pede ao parlamento local debate sobre UE pós-2020

O Governo dos Açores anunciou esta quinta-feira que pediu à presidente da Assembleia Legislativa da região o agendamento de um debate em fevereiro sobre a União Europeia (UE) no pós-2020, assunto de "relevante interesse regional".

Em nota de imprensa o executivo açoriano diz que o agendamento é feito ao abrigo de um artigo do regimento que prevê que o Governo Regional proponha a "realização de debates sobre assuntos de interesse público atual e urgente ou de relevante interesse regional".

"As matérias referentes à UE pós-2020 são um assunto de relevante interesse regional, tendo em conta o impacto que as políticas e instrumentos da UE têm na nossa região, bem como pelo facto das discussões atualmente em curso a nível europeu incidirem sobre matérias que dizem particular respeito aos Açores, como é o caso da Política de Coesão e da Política Agrícola Comum, entre outros", refere a nota enviada à presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Ana Luís.

O assunto, defende o executivo socialista, é igualmente de matéria de interesse atual, "uma vez que estão a decorrer os trabalhos de preparação da posição nacional nesta questão, bem como, a nível europeu, estão em curso processos de consulta e auscultação nos quais os Açores têm estado envolvidos".

O líder do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, está esta semana em Bruxelas para várias reuniões e encontros com dirigentes europeus.

A sessão plenária de fevereiro no parlamento açoriano decorre entre os dias 20 e 23 na cidade da Horta, ilha do Faial.