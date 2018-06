Governo dos Açores manifesta pesar pela morte de cônsul honorário de Portugal em Los Angeles

O presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, manifestou este sábado “profundo pesar” pela morte do cônsul honorário de Portugal em Los Angeles, nos Estados Unidos, o emigrante açoriano John Carlos Martins.

“Nas várias funções cívicas, políticas, culturais e profissionais que desempenhou nos Estados Unidos da América, John Martins demonstrou sempre um elevado sentido de serviço público, sem nunca esquecer a ligação às suas raízes na ilha Terceira e nos Açores, o que lhe valeu a gratidão e o reconhecimento da comunidade emigrada no estado da Califórnia”, disse Vasco Cordeiro, citado numa nota do Gabinete de Apoio à Comunicação Social do Governo Regional.

Natural da ilha Terceira, nos Açores, John Carlos Martins tinha 54 anos e vivia desde os dois anos na Califórnia, para onde emigrou com a família.

O empresário ocupou o cargo de presidente da Câmara Municipal de Artesia, em Los Angeles, entre 2004 e 2010, tendo sido vereador da mesma autarquia, entre 2001 e 2003.

Desde 2015, que desempenhava as funções de cônsul honorário de Portugal em Los Angeles.

Em maio, no Dia da Região Autónoma dos Açores, John Martins recebeu a Insígnia Autonómica de Reconhecimento.

Vasco Cordeiro destacou o seu “percurso de sucesso” como empresário e, sobretudo, o seu “envolvimento cívico” na comunidade açoriana radicada na Califórnia.