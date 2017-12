Governo dos Açores lança cartilha de sustentabilidade a subscrever pela sociedade

Centrando-se na conferência "Açores 2017: no Rumo do Turismo Sustentável", que irá decorrer nos próximos dias 5 e 6 de dezembro no Nonagon, cidade de Lagoa, Marta Guerreiro adiantou à agência Lusa que o governo regional considera "indispensável a colaboração e participação ativa de todos os setores da sociedade, em particular das empresas e associações" para criar uma imagem "efetiva e prática de sustentabilidade” no arquipélago.