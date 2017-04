Governo dos Açores inicia quarta-feira visita de dois dias à ilha de São Jorge

O Governo dos Açores inicia quarta-feira uma visita estatutária de dois dias à ilha de São Jorge, onde irá visitar obras, reunir com as forças vivas locais e ouvir os anseios das populações.



A visita do executivo àquela ilha, que segundo o Estatuto Político-Administrativo da Região deve ocorrer anualmente (a exemplo do que acontece nas ilhas mais pequenas do arquipélago), permite também os membros do Governo reunir com as administrações dos serviços públicos representados em São Jorge.

Durante esta deslocação, o presidente do Governo irá presidir ao lançamento da primeira pedra da obra de remodelação e ampliação do Centro de Saúde da Calheta, orçada em 1,1 milhões de euros, e que permitirá garantir melhores condições no acesso aos cuidados de saúde.

A obra, que terá um prazo de execução de 360 dias, contempla a construção de novos espaços destinados aos cuidados continuados, nomeadamente ao nível do internamento, fisioterapia, refeitório e sala de espera, e ainda a reorganização dos serviços de urgência.

Vasco Cordeiro vai também visitar, durante esta semana, a obra de ampliação do porto comercial das Velas, orçada em 18 milhões de euros, que deverá ficar concluída até ao final deste ano.

A intervenção inclui a ampliação do cais acostável em mais 150 metros, permitindo atracar dois navios em simultâneo, e a construção de uma nova gare marítima, facilitando a operação no interior do porto e oferecendo mais comodidade para os passageiros.

Durante esta visita a São Jorge, o chefe do executivo açoriano irá também assistir à apresentação pública da empreitada de construção da rampa para ‘ferries’ no porto da Calheta, que ainda não dispunha desta valência, embora já receba escalas regulares deste tipo de navios.

Vasco Cordeiro irá ainda inaugurar, durante esta deslocação, o novo Centro de treino de Judo de São Jorge, um investimento de cerca de um milhão de euros que vai permitir a realização de estágios, treinos e competições.