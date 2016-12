Governo dos Açores indica Olga Freitas para presidência do Hospital da Terceira

O Governo dos Açores propôs o nome da médica Olga Freitas para a presidência do conselho de administração do Hospital de Santo Espírito, na ilha Terceira.



Uma nota do executivo açoriano adianta que "o Presidente do Governo dos Açores comunicou à Assembleia Legislativa o nome de Olga Maria Martins de Freitas para a Presidência do Conselho de Administração" do Hospital da Terceira.

"A comunicação do nome de Olga Freitas ao Parlamento enquadra-se na legislação que prevê a audição prévia pela Assembleia Legislativa dos nomes indicados para a presidência de empresas públicas antes de serem nomeados", explica ainda.

Olga Freitas, que realizou, em 2007 e 2008, um MBA em Gestão de Organizações de Saúde (3.º Ciclo) no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e Empresas, Instituto Universitário de Lisboa, é licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

De acordo com o executivo açoriano, foi Diretora do Serviço de Pneumologia e Chefe de Equipa no Serviço de Urgência Geral do Hospital de Santo Espírito, assim como Coordenadora Regional do Plano de Saúde da Região Autónoma dos Açores, para a área respiratória.

A médica integra, desde 2004, a Comissão Organizadora local das Jornadas de Pneumologia em Medicina Familiar dos Açores e continente.

Entre maio de 2011 a março de 2013, Olga Freitas integrou o Programa Nacional de Luta Contra a Tuberculose, na qualidade de coordenadora para a Região Autónoma dos Açores.