Governo dos Açores garante pagamento de ajudas a agricultores na sexta-feira

Os agricultores dos Açores que se candidataram às ajudas e prémios do POSEI vão receber na sexta-feira um valor global de cerca de 20 milhões de euros, anunciou hoje o secretário regional da Agricultura e Florestas.



Citado numa nota do Governo Regional, João Ponte adianta que em causa estão os pagamentos dos prémios às produções animais, no valor de 14,5 ME, que incluem os 30% do financiamento complementar regional de 3,25 ME, os prémios à vaca leiteira e ajudas às produções vegetais, no valor de 5,4 ME.

O POSEI é um regime de medidas específicas para a agricultura a favor das Regiões Ultraperiféricas (RUP) da União Europeia (UE), como os Açores, Madeira, Canárias e territórios ultramarinos franceses, que, no caso do arquipélago açoriano, representa cerca de 80 milhões de euros anuais para a agricultura.

Em novembro, o presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, defendeu que o Governo Regional devia “pôr as contas em dia” com os produtores, após a primeira reunião que manteve com o recém-nomeado secretário regional da Agricultura e Florestas, João Ponte.

Os valores que serão pagos a 30 de dezembro foram anunciados hoje pelo secretário regional, no final de uma visita à Cooperativa Agrocapelense, na ilha de São Miguel, durante a qual foram analisados os principais desafios para os agricultores e para as cooperativas na região.

Para o governante, o programa POSEI tem trazido “uma grande ajuda” para os produtores açorianos, contribuindo para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável de qualidade, que proteja a viabilidade a longo prazo das explorações, das comunidades rurais e do património natural da região.