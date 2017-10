Governo dos Açores envia bombeiros para ajudar combate às chamas

O Governo dos Açores vai enviar uma equipa de bombeiros do arquipélago para ajudar no combate aos fogos que se registam no continente português, anunciou hoje o executivo regional

Numa nota de imprensa, o executivo regional informa que “na sequência da disponibilidade manifestada” pelo presidente do Governo dos Açores ao primeiro-ministro, vai ser enviada “uma equipa de bombeiros da região para ajudar no combate aos fogos que se fazem sentir em Portugal continental”.

“Os cerca de 30 bombeiros dos Açores deverão chegar na terça-feira a Lisboa, sendo posteriormente divididos pelas localidades de Mação e Proença-a-Nova, ficando integrados nas corporações de bombeiros daqueles concelhos”, adianta a mesma nota.

Esta equipa é constituída por elementos dos vários corpos de bombeiros das ilhas de São Miguel e Terceira, coordenados por um inspetor coordenador de bombeiros do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 36 mortos, sete desaparecidos, 63 feridos, dos quais 16 graves, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Governo assinou um despacho de calamidade pública, abrangendo todos os distritos a norte do Tejo, para assegurar a mobilização de mais meios, principalmente a disponibilidade dos bombeiros no combate aos incêndios.

Portugal acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e o protocolo com Marrocos, relativos à utilização de meios aéreos.

Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, no verão, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou 64 mortos e mais de 250 feridos.