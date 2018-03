Governo dos Açores e PSD reivindicam ampliação do aeroporto da Horta

O Governo Regional dos Açores e o PSD/Açores defendem a introdução da ampliação do Aeroporto da Horta, na ilha do Faial, na renegociação do contrato de concessão de aeroportos entre o Estado e a empresa ANA.

O executivo açoriano, o PS e o maior partido da oposição nos Açores enviaram comunicados de imprensa a defender a mesma ideia, na quarta-feira ao final do dia.

Na semana passada, foi constituída uma comissão para a renegociação do “Contrato de Concessão de Serviço Público Aeroportuário nos Aeroportos situados em Portugal continental e na Região Autónoma dos Açores, celebrado entre o Estado Português e a ANA Aeroportos de Portugal, S. A”.

A secretária regional dos Transportes e Obras Públicas dos Açores, Ana Cunha, disse, em comunicado de imprensa, ter enviado uma carta ao ministro do Planeamento e das Infraestruturas a defender que essa renegociação voltasse a “colocar o assunto da ampliação do Aeroporto da Horta no âmbito das obrigações decorrentes desse contrato”.

A governante acrescentou que o executivo açoriano tem vindo a defender publicamente a ampliação da pista do Aeroporto da Horta, mas considera que, sendo uma infraestrutura concessionada a uma empresa privada, esse assunto está “condicionado” ao contrato que será agora renegociado.

Também o grupo parlamentar do PSD defendeu a mesma ideia, entregando na Assembleia Legislativa dos Açores uma proposta de pronúncia própria a recomendar ao Governo da República a inclusão do aumento da pista do aeroporto da Horta para “pelo menos, 2.050 metros”, na revisão do contrato de concessão com a ANA.

“O facto de a ampliação da pista do aeroporto da Horta não ter sido incluída na negociação do Contrato de Concessão de Serviço Público celebrado entre o Estado Português e a ANA, a 14 de dezembro de 2012, tem sido apontado como um dos obstáculos à realização dos investimentos necessários à ampliação da pista do aeroporto da Horta”, frisaram os deputados social-democratas eleitos pelo Faial, Carlos Ferreira e Luís Garcia, em comunicado de imprensa.

O PS, por seu turno, anunciou que vai levar ao plenário de abril do parlamento açoriano um projeto de resolução "no sentido de ver incluídas nessas negociações as obras necessárias para a melhoria da operacionalidade no Aeroporto da Horta".

"A iniciativa do grupo parlamentar do PS/Açores pretende motivar uma posição conjunta das várias forças políticas, junto daquela que é a única entidade responsável pela gestão do Aeroporto da Horta", concretiza o texto dos socialistas.

A ampliação do aeroporto da Horta é há vários anos uma aspiração da população da ilha do Faial, que já se manifestou à porta do parlamento açoriano e entregou um abaixo-assinado, subscrito por mais de 2.500 pessoas, sobre esta matéria.