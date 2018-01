Governo dos Açores disponível para apoiar trabalhadores da Cofaco

O secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Gui Menezes, adiantou hoje à agência Lusa que o executivo açoriano está disponível para apoiar os trabalhadores "em tudo o que for necessário" no processo de despedimento coletivo na conserveira Cofaco.

Gui Menezes assumiu ter tido conhecimento do despedimento de 167 trabalhadores - número inferior aos 180 avançados pela comissão de trabalhadores - na conserveira localizada na Madalena, na ilha do Pico, sendo esta a opção da empresa "até ser construída nova fábrica" dentro de dois anos.

"A empresa garantiu-nos que os direitos dos trabalhadores iam todos ser garantidos e os serviços competentes em matérias de trabalho como a Inspeção Regional do Trabalho, a Direção Regional do Emprego e a Agência do Emprego irão naturalmente acompanhar os trabalhadores e estão naturalmente disponíveis para apoiar os trabalhadores em tudo aquilo que for necessário", garantiu.

O governante assume não se tratar de "uma situação muito confortável", sendo que a Cofaco é um dos maiores empregadores da ilha, não havendo para já garantias de que todos os trabalhadores despedidos serão integrados na nova unidade fabril a construir a partir de abril de 2018.

"Isso ainda não sabemos, naturalmente, tratando-se de uma nova fábrica há alterações tecnológicas que vão ocorrer, acho que é prematuro saber quantos [trabalhadores] é que vão ser reintegrados no futuro. O que eu posso dizer é o que a empresa nos transmitiu é que a sua aposta, novamente no Pico, também se devia muito à qualidade dos trabalhadores na laboração do atum", sublinhou.

Gui Menezes demonstrou-se, no entanto, confiante de que "grande parte dos trabalhadores será readmitida" pela qualidade e experiência adquirida, assegurando que não haverá qualquer deslocalização da empresa.

"O projeto que existe é para a reconstrução de uma nova fábrica no mesmo local", garantiu.

O secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia adiantou ainda que a candidatura da Cofaco a apoios comunitários para a construção de uma nova unidade fabril na ilha do Pico deu entrada em 20 de dezembro de 2017.

O valor estimado para o projeto é de 6,7 milhões de euros sendo que contará com o apoio público na ordem dos 75%, nomeadamente de cerca de 1,1 milhão de euros por via do orçamento da região, de cerca de 3,3 milhões de co-financiamento e de 35% de despesa privada.

"(O investimento) Faz parte de uma alteração estratégica que a empresa quer ter nos Açores para também se tornar mais competitiva e mais consentânea com aquilo que são as novas tecnologias e as exigências do mercado", disse.

A agência Lusa tentou uma reação junto do conselho de administração da fábrica da Cofaco, mas até ao momento não foi possível.