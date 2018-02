Governo dos Açores destaca trajetória de recuperação nas taxas de abandono escolar

O presidente do Governo dos Açores destacou a trajetória de "recuperação" que o arquipélago tem tido ao longo dos anos no que se refere ao abandono escolar e no campo do sucesso na escola.

“Nós temos um trajeto de recuperação ao longo dos anos muito significativo. E, portanto, quem quiser ler um ano tem efetivamente resultados que não são positivos. A tendência é de recuperação destes dados, é aí que devemos continuar, mas obviamente que estes resultados obrigam a mais e melhor trabalho nesta matéria”, disse Vasco Cordeiro.

O presidente do Governo açoriano comentava assim os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre a taxa de abandono escolar precoce no país que diminuiu e está agora nos 12,6%.

Vasco Cordeiro falava aos jornalistas à margem de uma visita à Escola Básica Integrada de Água de Pau, no concelho da Lagoa, ilha de São Miguel.

Na ocasião, o governante reiterou que os resultados relativos ao sucesso escolar não podem ser só lidos num só ano.

"Podemos considerar que são incentivadores. Que são entusiasmantes, mas é um processo a longo prazo. E este tem também a ver com um desafio de sustentabilidade, desafio de persistência. No fundo, de mantermos este caminho e este objetivo relativamente ao sucesso escolar com cada vez maior envolvência da parte das famílias e da comunidade para levar a bom porto este objetivo", sublinhou.

Em Água de Pau, o presidente do executivo açoriano assistiu, por exemplo, a uma aula de Francês no âmbito do projeto Laboratórios de Aprendizagem e assistiu ainda à "Aula de Fora", onde estiveram varias turmas a participar numa atividade com testemunhos de uma amblíope e um deficiente motor.

Na escola de Água de Pau, Vasco Cordeiro reuniu ainda com parceiros do plano ProSucesso, programa de promoção do sucesso escolar implementado pelo executivo.

“O objetivo desta visita é referenciar uma das componentes do ProSucesso que me parece particularmente relevante e que tem a ver com o envolvimento da comunidade e das famílias no objetivo do sucesso escolar dos alunos”, sublinhou Vasco Cordeiro.

A escola de Água de Pau é um dos estabelecimentos de ensino que, no concelho da Lagoa, integra o projeto, a par da escola Básica e Integrada e Secundária da Lagoa.

O ProSucesso está ainda a ser concretizado no vizinho concelho de Vila Franca do Campo, São Miguel.

“Em Água de Pau há uma envolvência não apenas da escola. Há da Câmara Municipal, da Casa do Povo, do Santiago Futebol Clube, de um conjunto de instituições governamentais e Segurança Social. No fundo, uma parceria, uma aliança pelo sucesso escolar que aqui se desenvolve e que tem dado, já a avaliar pelos resultados de 2016/2017, resultados interessantes”, realçou o chefe do executivo açoriano.

Vasco Cordeiro reiterou que o Prosucesso vai ser alargado progressivamente a mais escolas.