Governo dos Açores convida Embaixador turco a visitar a região para conhecer oportunidades de negócio

O governo regional dos Açores convidou o Embaixador turco em Portugal, Hasan Gögüs, a visitar a região autónoma para conhecer potencialidades de investimento e negócio, disse hoje o presidente-executivo da Associação Portuguesa de Cooperação com a Turquia.



Em declarações à Lusa, o presidente executivo da Associação Portuguesa de Cooperação com a Turquia - The Trade Connection Portuguese Turkish Network, João Pestana Dias, explicou que Hasan Gögüs “foi convidado pelo vice-presidente do governo regional dos Açores, Sérgio Ávila, a visitar a região autónoma”.

O embaixador falou hoje num almoço-conferência sobre os investimentos que a Turquia vai realizar este ano em Portugal, no valor de 300 milhões de euros, focados nos setores do turismo de luxo, habitação e reparação naval, mediados pela The Trade Connection Portuguese Turkish Network.

No evento, onde estiveram presentes empresários turcos e portugueses, foi dito que “os Açores são a porta de ligação com as américas e uma das regiões da Europa mais amigas do investimento”.

Os incentivos ao investimento nos Açores são de 60%, e o regime fiscal é em média 30% mais baixo que no continente, em termos de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), Imposto sobre as empresas (IRC) e sobre os particulares (IRS), o que torna a região numa das “mais competitivas”, lembrou.

Além disso, os Açores “dispõem [ainda] de uma infraestrutura logística, quer aérea, quer marítima, que pode ser alavancada, e suscitar o interesse de investidores”, sublinhou.

No sentido de reforçar as relações da Turquia com Portugal, o presidente do conselho estratégico da Associação Portuguesa de Cooperação com a Turquia e presidente da EuroAtlantic, Tomaz Metello, vai receber a Turkish Airlines em Portugal.

Em Istambul está a ser construído um novo aeroporto, o maior da Europa, pelo que há interesse em que empresas portuguesas que tenham “know how” ao nível da segurança (pórticos, controlo de bagagens e câmaras de vídeo) possam encontrar uma oportunidade de negócio no país.

No final de setembro, empresários portugueses irão numa missão à Turquia, país que o Embaixador Turco em Portugal considerou ser “bom para o investidor” e onde “há estabilidade” para os negócios.