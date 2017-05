Governo dos Açores contrai empréstimo de 138 ME e concede avales de 48,1 ME

O Governo dos Açores vai contrair um empréstimo de 138 milhões de euros (ME) para operações de refinanciamento e para garantir investimentos com fundos comunitários, e vai conceder avales a empresas públicas no valor de 48,1 ME.



De acordo com uma resolução hoje publicada em Jornal Oficial, a maior parte do empréstimo (78,4 ME) destina-se a refinanciar empréstimos que a região pretende liquidar ainda este ano, ao passo que o restante valor será utilizado para cofinanciamento de obras comparticipados por fundos comunitários.

A resolução em causa não revela, no entanto, a duração deste novo empréstimo, nem as taxas de juros aplicadas, autorizando apenas o vice-presidente do Governo, Sérgio Ávila, a negociar os termos e as condições deste novo financiamento.

Mais pormenorizado é o aval que a Região vai conceder à Saúdaçor (a sociedade anónima que gere os investimentos no setor da Saúde), no valor de 39,1 ME, que também hoje vem publicado em Jornal Oficial.

Este aval permite aquela sociedade anónima contrair um empréstimo de longo prazo, com a duração de 17 anos, junto da Caixa Geral de Depósitos, destinado a reestruturar a dívida da Saúdaçor, procurando reduzir os encargos financeiros por via do decréscimo da taxa de juro.

Adianta o executivo, nessa resolução, que esta reestruturação "não acarreta qualquer aumento do endividamento líquido da Região", tal como outros dois avales, concedidos pelo Governo na passada sexta-feira à SPRHI, a Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e Infraestruturas.

Um dos avales, no valor de cinco milhões de euros, destina-se à contração de um empréstimo junto do Novo Banco, e outro, de quatro milhões de euros, junto do Banco Português de Gestão, os quais se destinam a operações de refinanciamento da dívida, sem provocar aumento do endividamento.