Governo dos Açores congratula-se com a representação da Fajã dos Cubres no concurso "7 Maravilhas de Portugal – Aldeias"

A Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo congratulou-se com a representação da Fajã dos Cubres, na ilha de São Jorge, entre as 14 finalistas do concurso "7 Maravilhas de Portugal – Aldeias", na categoria de Aldeias de Mar.





A Fajã dos Cubres, um dos ex-libris dos Açores em termos de paisagem natural, ganha ainda mais destaque com a sua posição neste concurso, sendo mais um passo no trabalho desenvolvido para potenciar o arquipélago como destino turístico de natureza ativo. Consideradas pela UNESCO, em 2016, Reservas da Biosfera, as Fajãs de São Jorge, juntaram-se às que já existiam nas ilhas Graciosa, Corvo e Flores, o que evidencia a verdadeira relação entre as sociedades humanas e os ecossistemas, refere nota do Gacs.

A importância da representação dos Açores neste concurso deve-se ao facto de as "7 Maravilhas de Portugal" serem uma marca nacional que reconhece e dá destaque ao património inigualável que faz parte da identidade do país, neste caso, fomentando o desenvolvimento da ilha de São Jorge devido a um dos seus elementos diferenciadores e autêntico, como é a Fajã dos Cubres.



As sete vencedoras das sete categorias serão apuradas pelo maior número de votos em cada uma delas, decorrendo a votação final Gala Finalíssima, que se realiza a 3 de setembro, na aldeia do Piódão.