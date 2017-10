Governo dos Açores começa visita estatutária à ilha de São Jorge

A deslocação a São Jorge cumpre o Estatuto Político-Administrativo dos Açores, segundo o qual o executivo regional deve visitar cada uma das ilhas do arquipélago pelo menos uma vez por ano e reunir o Conselho do Governo na ilha visitada.

A chegada dos membros do Governo dos Açores ao aeródromo de São Jorge está prevista para as 15:50 locais (mais uma hora em Lisboa) e, depois, o presidente do executivo regional, Vasco Cordeiro, inaugura o Centro de Treino de Judo de São Jorge, um investimento de um milhão de euros.

Ainda na segunda-feira, Vasco Cordeiro preside à reunião com o Conselho de Ilha, organismo consultivo que integra autarcas e representantes dos sindicatos e associações empresariais, além de outras entidades ligadas ao ambiente, pescas ou agricultura.

Já na terça-feira de manhã, o chefe do executivo regional visita as obras de remodelação e ampliação do centro de saúde da Calheta e a construção do novo edifício da escola básica e secundária da Calheta.

Na agenda do presidente do Governo dos Açores para este dia consta, ainda, a cerimónia de reabertura do serviço de Finanças do concelho da Calheta, seguindo-se a assinatura de um protocolo de cooperação entre os executivos regional e nacional.

Às 18:00, os membros do Governo Regional recebem, a população da ilha, na escola básica e secundária da Calheta, e à noite reúnem-se em Conselho do Governo.

Na quarta-feira, último dia da visita estatutária, Vasco Cordeiro visita a Igreja de Santa Bárbara, Monumento Nacional que foi alvo de obras de requalificação, terminando a deslocação com a apresentação do comunicado do Conselho do Governo.

São Jorge, no grupo central do arquipélago, tem dois concelhos, Velas (único município do CDS-PP no arquipélago) e Calheta (cuja câmara é também a única nos Açores liderada por um movimento de cidadãos independentes).

É também uma das ilhas do “Triangulo”, constituído, também, pelas ilhas do Pico e do Faial.

Na sua paisagem destacam-se as fajãs, o seu principal cartaz turístico, classificadas como Reserva da Biosfera da UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Trata-se de pequenas planícies junto ao mar que tiveram origem em desabamentos de terras ou lava.

A ilha de São Jorge é também conhecida pelo seu queijo.