Governo dos Açores começa na segunda-feira visita estatutária à ilha do Pico

O Governo dos Açores começa na segunda-feira a visita estatutária ao Pico, onde vai reunir com diversas entidades, visitar obras, instituições e empresas, além dos habituais encontros com o Conselho de Ilha e com a população.





A visita, a primeira desta legislatura à ilha do grupo central do arquipélago, e onde se situa o ponto mais alto de Portugal, com 2.351 metros de altitude, cumpre o Estatuto Político-Administrativo da região, segundo o qual o executivo regional deve visitar cada uma das ilhas pelo menos uma vez por ano e que o Conselho do Governo reúna na ilha visitada.

Os conselhos de ilha são um organismo consultivo que integra autarcas e representantes dos sindicatos, associações empresariais e outras entidades ligadas ao ambiente, pescas e agricultura.

De acordo com o programa divulgado, a chegada do executivo açoriano, presidido por Vasco Cordeiro, ao aeroporto do Pico está prevista para as 09:00 locais (mais uma hora em Lisboa).

Pelas 15:00, o chefe do Governo Regional preside à cerimónia de assinatura do protocolo com os Bombeiros Voluntários da Madalena para o resgaste de visitantes da montanha do Pico.

No ano passado, mais de 12 mil pessoas escalaram a montanha do Pico, um aumento de cerca de 18% face ao ano anterior.

Neste dia, às 18:00, os membros do executivo açoriano têm reunião agendada com o Conselho de Ilha, na escola básica e secundária da Madalena.

Na terça-feira de manhã, Vasco Cordeiro inaugura o centro de noite da Piedade, da Santa Casa da Misericórdia das Lajes do Pico, e visita as obras de ampliação do quartel de bombeiros deste concelho.

Já à tarde, preside à assinatura do contrato de empreitada das obras de remodelação do centro de saúde das Lajes do Pico, uma das reivindicações do Conselho de Ilha.

Pelas 17:30, o Governo Regional recebe a população da ilha, na escola básica e secundária das Lajes do Pico, e à noite decorre a reunião do Conselho do Governo.

Na quarta-feira, último dia da visita estatutária ao Pico, Vasco Cordeiro inaugura a obra de proteção contra inundações na Prainha, concelho de São Roque do Pico, e à tarde, ainda neste concelho, preside à assinatura do acordo de colaboração com a junta de Santo Amaro e de autorização de apoios à habitação.

O Pico, com cerca de 450 quilómetros quadrados, é a segunda maior ilha dos Açores em área, depois de São Miguel, e tem cerca de 13.800 habitantes, distribuídos pelos municípios da Madalena, São Roque e Lajes.