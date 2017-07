Governo dos Açores começa amanhã visita de dois dias a Santa Maria

O Estatuto Político-Administrativo dos Açores determina que o executivo regional visite cada uma das ilhas do arquipélago pelo menos uma vez por ano e que o Conselho do Governo se reúna na ilha visitada. Nesta deslocação, os membros do executivo açoriano têm agendadas reuniões com diversas entidades, inaugurações e visitas a obras, empresas e instituições, além dos habituais encontros com o Conselho de Ilha e com a população. Os conselhos de ilha são um organismo consultivo e nele fazem parte autarcas e representantes dos sindicatos e associações empresariais, além de outras entidades ligadas ao ambiente, às pescas ou à agricultura. A chegada do Governo Regional ao aeroporto de Santa Maria está prevista às 07:00 locais (mais uma hora em Lisboa) e, cerca de uma hora mais tarde, o presidente do executivo açoriano, Vasco Cordeiro, inaugura as obras de remodelação e ampliação do quartel dos bombeiros voluntários, investimento na ordem dos 700 mil euros. Ainda na manhã deste dia, Vasco Cordeiro visita o bairro habitacional dos Anjos e, já à tarde, pelas 16:00, inaugura o posto de turismo de Santa Maria. Duas horas depois, preside à reunião entre o Governo Regional e o Conselho de Ilha, no salão de Nossa Senhora das Vitórias, e à noite ao Conselho do Governo. Na terça-feira, último dia da visita estatutária, o presidente do Governo Regional encontra-se logo de manhã com empresárias apoiadas pelo CPE Premium, programa destinado a desempregados beneficiários de prestações de desemprego para criação do próprio emprego. À tarde, pelas 16:00, Vasco Cordeiro visita as novas instalações de apoio do pavilhão desportivo de Santo Espírito e, uma hora mais tarde, os membros do Governo dos Açores recebem a população da ilha, na escola básica e secundária de Vila do Porto, seguindo-se a leitura do comunicado do Conselho do Governo com que termina a deslocação à ilha de Santa Maria. Santa Maria, com um único concelho, Vila do Porto, foi a primeira ilha a ser descoberta e é a mais antiga do arquipélago, com cerca de seis milhões de anos. Tem cerca de 5.700 habitantes.