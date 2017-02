Governo dos Açores autoriza aval de 8 ME à Saudaçor

O Governo Regional autorizou a concessão de um aval de oito milhões de euros à Saudaçor - Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores.



O aval, aprovado em Conselho do Governo Regional reunido a 13 de fevereiro, foi hoje tornado público em Jornal Oficial.

Na resolução, o executivo açoriano sublinha que a Saudaçor “encontra-se a negociar a contratação de financiamentos no âmbito da gestão do Serviço Regional de Saúde com o intuito de otimizar os recursos”.

Neste aval, com garantia da Região Autónoma dos Açores, o prazo da operação é de sete anos e o mutuante é o banco Santander Totta.

A Saudaçor tem como objeto principal o planeamento e gestão do Sistema Regional de Saúde e dos respetivos sistemas de informação, infraestruturas e instalações.