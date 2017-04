Governo dos Açores apoia série televisiva dedicada ao empreendedorismo

O Governo Regional dos Açores vai apoiar a série televisiva "Faz acontecer Portugal", um projeto do jovem terceirense André Leonardo, que vai dar a conhecer empreendedores de todo o país.



"Esta série consiste num programa televisivo no qual André Leonardo viajará até várias localidades em Portugal, de mochila às costas, onde irá conhecer empreendedores e dinâmicas locais", referiu o Diretor Regional da Juventude, Lúcio Rodrigues, na apresentação do projeto na Horta.

Segundo disse Lúcio Rodrigues, entre os dez episódios, que compõem a série, "dois serão gravados nos Açores, nas ilhas do Faial e do Pico, onde o jovem terceirense irá conhecer as histórias e as experiências de empreendedores locais".