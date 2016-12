Governo dos Açores anuncia trabalhos preparatórios para Estação Geodésica em 2017

O Governo Regional dos Açores anunciou hoje que, em 2017, vão decorrer trabalhos preparatórios, com vista ao início da construção da Estação Geodésica na ilha das Flores, que deverá empregar, pelo menos, dez pessoas.



“Os trabalhos de análise de espetro e de sondagens geológicas, realizados em vários locais, permitiram identificar duas áreas com condições favoráveis para a implementação da Estação Geodésica, ambas localizadas na zona sul da ilha das Flores”, adianta o Executivo regional, acrescentando que “a breve prazo será tomada uma decisão sobre qual das duas hipóteses será selecionada”.

A informação do Governo Regional socialista, hoje conhecida, surge em resposta ao requerimento parlamentar apresentado pelo PCP.

Também o Conselho de Ilha das Flores perguntou, em abril, através de um memorando enviado ao Governo Regional, a propósito da visita estatutária do executivo à ilha, como estava o processo da Estação Geodésica.

Segundo o Governo Regional, a criação de postos trabalhos diretos, associados à instalação da Estação Geodésica na ilha das Flores, será “gradual, em função do desenvolvimento do processo da sua construção e entrada em funcionamento”, estimando que, no total, serão criados dez postos de trabalho “à data de operação plena” da estação.

Atualmente, a ilha de Santa Maria já dispõe de uma estação geodésica e espacial, com tecnologia para medir movimentos de massas terrestres, fundamentais para, por exemplo, prever sismos, estando programado construir, na ilha das Flores, uma segunda estação, no âmbito da Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas e Espaciais (RAEGE).

A RAEGE é um projeto do Governo Regional dos Açores e do Governo de Espanha, orçado em 25 milhões de euros, cofinanciados com verbas europeias, e que prevê a construção de quatro estações deste tipo, duas naquele país e duas no arquipélago açoriano.