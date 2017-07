Governo dos Açores adquire mais oito ambulâncias para corporações de bombeiros

O Governo dos Açores vai adquirir mais oito ambulâncias para as corporações de bombeiros, num investimento até um montante de 480 mil euros, para aumentar a capacidade de resposta e cobertura do Serviço Regional de Saúde, foi hoje anunciado.

Uma nota do executivo açoriano adianta que o concurso para a aquisição destas oito ambulâncias de socorro está publicado em Diário da República, explicando que este investimento, até um montante máximo de 480 mil euros, será assegurado pela Secretaria Regional da Saúde, através do Plano de Investimentos e do financiamento comunitário.

"O despacho agora publicado delega no presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) as competências necessárias para a abertura do concurso, uma vez que compete a este serviço assegurar o funcionamento do sistema de transporte terrestre de emergência médica" para "garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados de saúde", explica.

Compete ao SRPCBA assegurar o lançamento e contratação das viaturas, assim como a afetação das ambulâncias adquiridas ao Serviço Regional de Saúde, que se articulam com os serviços de urgência dos hospitais e unidades de saúde de ilha.

O Governo dos Açores sublinha que as novas viaturas de socorro visam "reforçar a capacidade de resposta do Serviço Regional de Saúde, dotando-o de ambulâncias que aumentem a cobertura de assistência" no arquipélago dos Açores.