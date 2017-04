Governo dos Açores adjudica revisão do plano de ordenamento turístico

O executivo açoriano adjudicou hoje a revisão do Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma dos Açores (POTRAA), por 100 mil euros, com um prazo de execução de oito meses.



"A revisão deste instrumento surge no sentido de se obter um adequado grau de alinhamento entre as grandes tendências internacionais, a realidade económica e social dos principais mercados emissores de turistas para os Açores e aquela que é hoje a situação do setor do turismo na região e o seu contributo para o desenvolvimento e geração de riqueza para os residentes", adiantou a secretaria regional da Energia, Ambiente e Turismo, numa nota do Gabinete de Apoio à Comunicação Social do Governo Regional.

Segundo a tutela, entre os objetivos da revisão do plano estão "a redefinição e organização do destino Açores ao nível do turismo, o melhoramento da qualidade de oferta turística regional e a contribuição para o incremento da procura turística da região".

O executivo açoriano pretende também com a revisão do documento uma "distribuição mais equitativa dos fluxos turísticos pelas nove ilhas e, ao longo do ano, a preservação dos patrimónios natural e cultural, a identificação das zonas adstritas às diferentes atividades e à localização de novos empreendimentos turísticos em cada ilha, bem como a prevenção da degradação do destino, através duma política de turismo sustentável".

A revisão do POTRAA, aprovada em Conselho de Governo, foi publicada em Jornal Oficial em julho de 2015.

Em janeiro deste ano, a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo anunciou que o executivo açoriano pretendia concluir a revisão do documento "ainda este ano".