Governo diz que não impõe a incineradora

Na capa da edição de hoje, o destaque é para a posição tomada pela secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo que esclarece que a valorização energética de resíduos não passa necessariamente pela incineração, enquanto que o presidente da Associação de Municípios da Ilha de São Miguel insiste que o Plano Regional de Resíduos impõe a construção de uma incineradora na ilha



Na capa, destaque também para o aumento da criminalidade nos Açores, em contraciclo com o resto do país. É noticiado ainda que a Junta de Ponta Garça ameaça encerrar centro de idosos se valência não for apoiada.

A apresentação do projeto de um parque no atual campo de jogos da Ribeirinha, pela autarquia da Ribeira Grande; e a inauguração de equipamentos desportivos no Parque Urbano pela Câmara de Ponta Delgada são outras notícias com chamada na capa, numa edição onde se noticia ainda o interesse que a obra de Dias de Melo está a despertar em estudiosos da baleação; e a crítica do governo regional ao PSD por "deturpar" informação sobre compensações financeiras aos pescadores.