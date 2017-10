Governo distingue dois portugueses por apoio nas Caraíbas durante furacão Irma

Os dois cidadãos portugueses - José Fernandes Rodrigues (natural do concelho de Mortágua, distrito de Viseu) e Armindo Paulo Carvalho Fernandes (natural do concelho da Figueira da Foz, distrito de Coimbra) -- serão distinguidos esta terça-feira com a medalha de ouro "pela sua ação aquando da passagem do furacão Irma nas Caraíbas, entre 8 e 10 de setembro", refere o ministério, em comunicado.

Os nacionais "auxiliaram os portugueses que se encontravam nas ilhas de Guadalupe e de St. Barth (São Bartolomeu) e conseguiram, junto das autoridades locais e em coordenação com as autoridades portuguesas, que fosse possível concretizar a retirada para Paris de 12 portugueses que manifestaram o desejo de regressar a Portugal", segundo a nota, emitida pelo gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

Os dois apoiaram ainda a operação realizada pelo Estado português, "que permitiu o regresso de cerca de 70 portugueses a Portugal, no avião C-130 da Força Aérea Portuguesa".

"Os dois cidadãos proporcionaram ainda alojamento, alimentação e transporte a diversos portugueses nas circunstâncias descritas, inclusive nas suas próprias casas e nas casas dos seus familiares, revelando um extraordinário sentimento de solidariedade e altruísmo para com os seus compatriotas e o nosso país", acrescenta a mensagem do secretário de Estado, José Luís Carneiro.

Segundo o Governo, as medalhas de mérito das comunidades portuguesas destinam-se a galardoar cidadãos ou associações portuguesas ou estrangeiras, cuja ação contribua ou tenha contribuído para o fortalecimento dos laços que unem os portugueses e os luso-descendentes, onde quer que estes residam, e que prossiga o objetivo da dignificação da presença de Portugal no mundo, através das suas comunidades, respetiva valorização nas sociedades de acolhimento e a divulgação da língua e cultura portuguesa.

A cerimónia, que decorre esta terça-feira à tarde no Palácio das Necessidades, sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros, contará com a presença de José Luís Carneiro e dos presidentes das câmaras municipais de Mortágua, José Júlio Norte, e da Figueira da Foz, João Ataíde das Neves.