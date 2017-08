Governo dispensa de licenciamento reconstrução de casa

"No próximo Conselho de Ministros, vamos aprovar um decreto que visa dispensar de licenciamento as obras todas de reconstrução de casas já pré-existentes", afirmou o primeiro-ministro, durante uma visita, acompanhado do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, à obra de reconstrução de uma habitação na freguesia da Graça, no concelho de Pedrogão Grande, distrito de Leiria.

António Costa adiantou que a dispensa de licenciamento a construções já existentes antes dos incêndios exclui aquelas que estejam localizadas "em algum local onde não fosse permitida a construção".

António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa visitaram duas obras de reconstrução em localidades de Pedrógão Grande, antes de reunirem com autarcas das regiões afetadas pelos incêndios, encontro agendado para o final da tarde em Castanheira de Pera.