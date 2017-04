Governo da Madeira dá 229 mil euros para realização da Festa da Flor

O conselho do governo da Madeira autorizou hoje um conjunto de onze protocolos que visam apoiar a realização da Festa da Flor, um dos principais cartazes turísticos da ilha em mais de 229 mil euros.



A Festa da Flor decorre este ano entre os dias 04 e 21 de maio, sendo um dos pontos altos do programa o cortejo que percorre a marginal do Funchal.

O texto das conclusões divulgado no final do encontro semanal do executivo madeirense liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque adianta que foi também aprovada uma alteração ao Plano de Ordenamento para a Aquicultura Marinha da região autónoma (POAMAR).

O governo justifica a decisão alegando ser uma prioridade reduzir os constrangimentos condicionantes da dimensão empresarial desta atividade.

Esta primeira alteração ao POAMAR, “que constitui um instrumento de apoio ao desenvolvimento da atividade da aquicultura marinha regional” surge pelo facto de o governo do arquipélago entender ser “uma prioridade assegurar o ordenamento das zonas costeiras e a redução dos constrangimentos que condicionam a dimensão empresarial da aquicultura marinha”.

O documento acrescenta que servirá ainda para “aumentar o contributo para o abastecimento do mercado, para a criação de emprego e da riqueza da região, numa ótica de desenvolvimento sustentável”.

Também refere que foram constatados “alguns constrangimentos decorrentes da necessidade de compatibilizar as áreas de concessão com outras valências e utilizações do espaço marítimo” e que “alguns dos limites referidos no plano se afiguram de difícil compatibilização com os projetos apresentados”.

Entre outras decisões, o governo madeirense autorizou igualmente a celebração de um protocolo que concede um apoio de 60 mil euros ao Clube de Montanha do Funchal para a realização do “MIUT – Madeira Island Ultra Trail 2017”.