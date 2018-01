Governo confirma Ponce de Leão como presidente da NAV

O Governo aprovou hoje o nome do ex-presidente da ANA – Aeroportos de Portugal, Jorge Ponce de Leão, para a presidência do Conselho de Administração da Navegação Aérea de Portugal — NAV.

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros de hoje, o executivo dá conta da aprovação de “Jorge Manuel da Mota Ponce de Leão para o cargo de presidente do Conselho de Administração da Navegação Aérea de Portugal — NAV Portugal, atendendo à cessação do mandato do anterior titular”.

A NAV, gestora do tráfego aéreo nacional, está sem presidente desde final de setembro, altura em que Albano Coutinho apresentou a sua demissão do cargo, pouco mais de um ano depois de o ter assumido, sem terem sido divulgadas as razões para a saída.

Jorge Ponce de Leão deixa as funções de presidente do Conselho de Administração da ANA, que exercia desde agosto de 2012, empresa na qual foi igualmente presidente executivo, cargo em que foi substituído no final de março por Carlos Lacerda.

Licenciado em Direito, Ponce de Leão desempenhou funções de direção e administração em várias empresas, entre as quais a RTP, da qual foi vice-presidente.

No Conselho de Administração da NAV mantêm-se como vogais Francisco Fernandes Gil e Egídia Pinto de Queiroz Martins.

A NAV Portugal é a empresa responsável pelo controlo do tráfego aéreo em Portugal continental e nas Regiões Autónomas.