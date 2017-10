Governo condiciona a circulação em troços de estradas em São Miguel e Santa Maria

O Governo dos Açores, devido à aproximação do furacão Ophelia, que deverá provocar um agravamento significativo do estado do tempo no arquipélago nas próximas horas, decidiu condicionar a circulação rodoviária entre as 12h00 de sábado, 14 de outubro, e as 10H00 de domingo, 15 de outubro, em vários troços de estrada.