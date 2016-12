"Região com 1,1 mil milhões de euros (ME) para pagar até 2020" é a manchete do Açoriano Oriental

Os alertas do Tribunal de Contas e as respostas do Governo em relação à gestão de uma dívida de 1,1 mil milhões de euros para pagar nos próximos quatro anos estão em destaque no Açoriano Oriental de terça-feira, 20 de dezembro de 2016.



O destaque fotográfico do jornal vai para as famílias açorianas que foram em 2015/16 as que tiveram o gasto médio mais baixo entre as regiões do País. "Penas pesadas para rede de tráfico de droga" e "Igreja lança fundo para apoiar crianças na pobreza" são outros destaques do jornal.