Governo autoriza concurso para construção de navio para 650 passageiros

O Governo dos Açores autorizou o lançamento do concurso para a conceção e construção de um navio com capacidade para 650 pessoas e 150 viaturas, com preço-base de 48 milhões de euros.

Na apresentação do comunicado do Conselho do Governo, que reuniu na terça-feira nas Velas, São Jorge, onde o executivo açoriano terminou a visita estatutária à ilha, o secretário regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Berto Messias, explicou que o navio se destina a assegurar o serviço de transporte marítimo de passageiros, viaturas e carga rodada no arquipélago.

"Esta decisão visa consolidar o modelo do transporte marítimo de passageiros, viaturas e carga rodada, culminando e dando seguimento à estratégia que tem vindo a ser implementada nas últimas décadas para a política de transportes na região", explicou Berto Messias.

Segundo o governante, nessa política incluem-se "a requalificação e modernização das infraestruturas portuárias, designadamente a construção de rampas 'roll-on roll-off' e de gares marítimas de passageiros, e a aquisição de dois novos navios 'ferry' -- o "Mestre Simão" e o "Gilberto Mariano" -, que operam principalmente entre as ilhas do Triângulo", São Jorge, Faial e Pico.

Berto Messias adiantou que "para alcançar tal objetivo é necessário dispor de navios que permitam oferecer um serviço regular, contínuo, durante o ano inteiro, e de qualidade entre os três grupos de ilhas que formam o arquipélago e que seja capaz de satisfazer as necessidades de mobilidade das pessoas e fomentar o mercado interno".

"Face ao volume da despesa de investimento envolvido, foi decidido avançar já com a construção do primeiro de dois navios, adequados, assim, à prestação deste serviço, no âmbito do atual período de programação da política europeia de coesão 2014-2020, tal como consta, aliás, das Orientações de Médio Prazo já aprovadas entre 2017/2020" do Governo Regional, explicou o secretário regional adjunto.

O Governo dos Açores anunciou em novembro de 2013 que iria encomendar a construção de dois novos barcos para transporte de passageiros e viaturas entre as ilhas do arquipélago.

Questionado sobre quando avança a construção do segundo navio, Berto Messias afirmou que "será brevemente".

"Neste momento avançaremos já com o concurso e todos os procedimentos para o primeiro navio, o segundo navio será quando tivermos condições para que isso aconteça", acrescentou.