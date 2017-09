Governo autoriza caça no sábado para compensar proibição no dia das eleições

O Governo Regional dos Açores autorizou o exercício da caça no sábado, 30 de setembro, em substituição do domingo, 01 de outubro, em que é proibido caçar devido à realização das eleições autárquicas.





"Para que os caçadores não fiquem prejudicados, o Governo Regional decidiu autorizar a substituição do domingo (01 de outubro) pelo sábado (30 de setembro), uma vez que não implicará nenhum aumento ao nível do esforço de caça previsto nos calendários venatórios, nem coloca em causa os princípios da gestão sustentável dos recursos cinegéticos e da atividade cinegética no arquipélago", anunciou hoje o executivo, numa nota do Gabinete de Apoio à Comunicação Social.

De acordo com a legislação em vigor, não é permitido o exercício da caça, nem o transporte de armas de caça, nos dias em que se realizam atos eleitorais.

Segundo o executivo açoriano, a interdição à caça no domingo "implicaria, em algumas ilhas, a redução do número de dias estipulados através dos respetivos calendários venatórios".

Nesse sentido, o Governo Regional decidiu permitir que neste sábado, excecionalmente, se possam caçar "as mesmas espécies e nos mesmos termos previstos" para o domingo, dia 01 de outubro, de acordo com o disposto no calendário venatório das diferentes ilhas.