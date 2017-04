Governo assinala Dias Europeus do Artesanato com dezenas de iniciativas

Dezenas de iniciativas assinalam a partir de hoje e até domingo os Dias Europeus do Artesanato, com workshops e mercados urbanos em Ponta Delgada e Angra do Heroísmo, com artesãos de várias ilhas.



Segundo a vice-presidência do Governo dos Açores, que através do Centro Regional de Apoio ao Artesanato (CRAA) promove os eventos durante a realização destes mercados, terão também lugar, em Angra do Heroísmo, os workshops de artigos têxteis, bijuteria, cestaria e olaria, e em Ponta Delgada de pintura em cerâmica, bijuteria em origami e trabalho em pele. No sábado, pelas 15h30, na Casa da Cultura Carlos César, realiza-se um workshop de cerâmica figurativa, onde os participantes vão aprender a fazer bonecos de barro tradicionais, usando moldes de gesso, indica a mesma nota.